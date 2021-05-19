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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Софія Телішевська |

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоренс (Нидерланды)

Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоренс (Нидерланды)

Представителем Нидерландов на  Евровидении 2019 стал певец Дункан Лоренс (Duncan Laurence) с песней Arcade. Голлландський певец Дункан де Мур участвовал в пятом сезоне Голос Голландии.

Участие принесло ему большую популярность, его тренером была известна нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге. А сам аритист поет в жанре хаус, в основном — поп.

Даже два года спустя песня Arcade остается вирусной. Вторую волну популярности она получила на просторах TikTok, где под нее уже записали миллионы видео-роликов.

Биография

Дункан Лоренс начал свою музыкальную карьеру в Рок Академии в Тилбурге. С детства он играл во многих школьных коллективах. В академии певец развивался как автор песен и музыкальный продюсер. Кроме того, артист написал много песен в Лондоне и Стокгольме.

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Еще в Голосе Голландии Дункана отметила нидерландская кантри и поп-певица Ильзе Где-Ланге.

— Дункан особый. Его песни очень интернациональные и аутентичные. Для него музыка всегда на первом месте. Дукан заслуживает этот шанс, — сказала она.

По мнению ряда европейских букмекерских контор, наибольшие шансы стать триумфатором песенного конкурса в Тель-Авиве у нидерландского певца Дункана Лоренса с его песней Arcade.

Трансляция первого полуфинала Евровидения 2021

18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. В этом году он пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Rotterdam.

В первом полуфинале выступят 16 участников. В частности под 15-м номером выступит группа Go-A, которая представляет Украину на конкурсе.

Онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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