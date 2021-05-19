Группа Go-A, которая представляла на Евровидении Украину, зажгла не только зал, но и пресс-центр конкурса.

В сети появилось видео, на котором видно, как в пресс-центре реагируют на выступление Go-A.

На видео видно, как некоторые просто танцуют, а кто-то даже отрывается, как на настоящей вечеринке. Один из журналистов чуть не упал со стула, когда аплодировал.

После того, как группа закончила выступление, в пресс-центре прозвучал шквал аплодисментов.

Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021

Представитель Украины на Евровидении 2021, группа Go-A, вышел на сцену в Роттердаме под 15-м номером. Коллектив зажег зрителей бешеной энергетикой и поразил яркой постановкой концертного номера.

В основе выступления лежал обряд вождения Шума, пробуждение всего живого и начало чего-то нового. Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.