Как создавали номер Go-A для Евровидения 2021

Во вторник, 18 мая, прошел первый полуфинал Евровидения 2021. Украину на главной сцене Европы достойно представила группа Go-A, которая исполнила полностью украиноязычную песню Шум.

Над конкурсным номером для группы Go-A работали режиссеры постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский.

Они признались, что создать магическое выступление с украинскими аутентичными мотивами их вдохновили слова песни Шум.

— Нам захотелось окунуться в природу и призвать людей проснуться от информационного шума. Отсюда сразу возникла идея с зернами, которые сыплют наши танцоры. Вместо информационного шума мы сеем семена живого и настоящего. Определенные образы этой обрядовой истории лежат на поверхности песни, и именно ею я и вдохновлялся, прослушивая ее без остановки, — рассказал Константин Томильченко.

Сценические образы для коллектива создал украинский стилист Дмитрий Курята.

Он отметил, что ему больше понравилась первая версия песни Шум, которая еще не была адаптирована к конкурсу Евровидение.

— Мне понравилась энергетика песни. Хотя текст песни изменился, но пропустить такой шикарный образ “порвем зеленую шубу” я не мог. Поэтому шубы в тексте нет, а у нас она есть. Очень тонко мы использовали народные элементы, так чтобы их никто не увидел. Для костюмов ребят я вдохновлялся именно первым клипом. Для каждого парня проработан костюм согласно телосложения. У каждого своя индивидуальная форма, — поделился стилист.















Народные элементы и зеленая шуба: как создавали номер Go-A для Евровидения / 4 фотографии

Как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2021

Украинская группа Go-A вышла на сцену в Роттердаме под 15-м номером. Коллектив поразил публику элементами хореографии, визуальными эффектами и графикой.

А зеленая шуба солистки Екатерины Павленко гармонично дополняла общую композицию конкурсного выступления.

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Фото: СТБ