В Роттердаме 18 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Ведущими мероприятия стали Шанталь Янцен, Эдсилия Ромбли, Ян Смит и Никки де Ягер.

Каждый из них имеет большой опыт работы на сцене, а также популярность в своей стране.

Что известно о ведущих Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Шанталь Янцен

Исполнительный продюсер Евровидения 2021 Сиетсе Бакер отметил, что Шанталь является одной из самых талантливых ведущих в Нидерландах.

Кроме этого, Янцен активно развивает свою актерскую деятельность. Она принимала участие в таких фильмах, как Проповедник, Вечеринка в полнолуние, и мюзикле Красавица и Чудовище.

Эдсилия Ромбли

Эдсилия дважды представляла Нидерланды на Евровидении, поэтому она как никто другой разбирается в специфике мероприятия. В 1998 году певица заняла четвертое место на песенном конкурсе, а в 2007 году не смогла попасть в финал.

На данный момент Эдсилия продолжает строить свою музыкальную карьеру и радовать поклонников новыми песнями.

Ян Смит

Ян Смит является постоянным комментатором Евровидения в Нидерландах, а также популярным певцом. Он начал свою сольную карьеру еще в 1996 году.

Сейчас на счету 35-летнего певца 27 альбомов и любовь публики со всего мира.

Никки де Ягер

Никки де Ягер является популярной визажисткой и звездой YouTube. В сети она более известна как NikkieTutorials.

Уже более десяти лет Никки создает онлайн-уроки макияжа. На YouTube канале бьюти-блогера 13,8 млн подписчиков.

В прошлом году Никки удивила своих поклонников неожиданным заявлением. Она осуществила каминг-аут и сообщила всем, что является трансгендерной женщиной.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, в финале оказались 10 стран. В частности и представитель Украины — группа Go-A.

Также в финал конкурса автоматически прошли страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019. Кто еще прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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