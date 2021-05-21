20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Албания выступала под номером одиннадцать, а представила страну певица Анжела Перистери с песней Karma. Смотрите выступление Албании на Евровидении 2021 прямо сейчас.

С самого начала номера стало понятно, что на сцене будет что-то мощное. Образ Анжелы Перистери сильно напоминал Beyonce лет пять-семь назад. Однако вопрос к ее вокалу и подаче абсолютно нет.

Анжела Перистери на Евровидении

В 2019 году Анжела Перистери получила возможность представлять Албанию на Евровидении с песней Karma. Однако конкурс в 2020-м не состоялся, поэтому за певицей сохранили право представлять страну в 2021-м.

Для участия в Евровидении 2021 конкурсную песню Анжелы Karma доработали, но сам текст решили оставить на албанском языке.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.