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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Болгария на Евровидении 2021: Victoria показала самый уютный номер на конкурсе

Болгария на Евровидении 2021

20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Болгария выступала под номером тринадцать, а представила страну певица Victoria с песней Growing Up Is Getting Old. Смотрите выступление Болгарии на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Номер болгарской певицы, который она посвятила своей семье, получился ну очень уютным. Также стоит отметить, что Victoria достаточно хорошо спела.

Victoria на Евровидении

Victoria должна была покорять сцену Евровидения 2020, но пандемия внесла свои коррективы.

Болгарский вещатель сохранил за Victoria право представлять страну на Евровидении 2021, однако обязал записать новый трек.

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В итоге новая конкурсная песня выбиралась из шести треков из дебютного EP Victoria под названием A Little Dramatic. Песни опубликовали на YouTube. Конкурсный трек выбирали зрители и фокус-группа.

Свой выбор они остановили на композиции Growing Up Is Getting Old.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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