В Роттердаме (Нидерланды) 20 мая проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021. Этот музыкальный праздник ждут все меломаны уже два года, так как конкурс в 2020 году не проводили из-за пандемии.

В прошлом году для всех стало шоком, что многие международные соревнования и конкурсы просто отменили, в частности речь идет и об Евровидение.

Однако даже такое значительное потрясение для организаторов Евровидения не новинка, так как конкурс за свою историю видел и не такое.

Интересные факты, скандалы, из ряда вон выходящие поступки и история Украины на конкурсе — все это Факты ICTV вместили в свой тест, чтобы вы могли проверить свои знания об Евровидении.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.