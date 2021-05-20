В прямом эфире финала Евровидения 22 мая в Роттердаме не выступит пока действующий победитель песенного конкурса от Нидерландов Дункан Лоуренс.

Исполнитель получил положительный тест на коронавирус. Эту информацию подтвердило его руководство.

Поскольку до 22 мая не удастся выдержать минимальный период изоляции, Дункан выступит в иной форме.

– Дункан очень разочарован, ведь этого события с нетерпением ждал два года. Мы очень рады, что его все равно увидят в финале в субботу, 22 мая, – заявило его руководство.

Дункан Лоуренс смог открыть первый полуфинал конкурса 18 мая, потому что имел отрицательный тест. Однако уже на следующий день у него появились слабые симптомы заболевания.

– Мы, конечно, разочарованы, потому что Дункан заслуживает выступить в прямом эфире на родной сцене Евровидения после своей победы в 2019 году и мирового успеха Arcade, – заявил исполнительный продюсер Сиетсе Бакер. – Желаем Дункану скорейшего выздоровления!

На нынешнем песенном конкурсе Евровидение применяются строгие правила карантина.

Все, кто работает в периметре места проведения, должны иметь отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позже чем за 48 часов.

Источник: eurovision.tv

Фото: Duncan Laurence