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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Финляндия на Евровидении 2021: Blind Channel устроили нецензурный рок-шабаш на сцене

Финляндия на Евровидении 2021

20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Финляндия выступала под номером четырнадцать, а представила страну группа Blind Channel с песней Dark Side. Смотрите выступление Финляндии на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Фины устроили настоящий шабаш на сцене конкурса. Парни из группы хорошо справились с вокальной частью. Однако без бунта не обошлось. Поэтому рокеры периодически мелькали с нецензурными жестами.

Blind Channel на Евровидении

В начале 2021 года в Финляндии проходил нацотобор на Евровидение. По его результатам среди семи финалистов лучшими оказались ребята из группы Blind Channel. Их песня Dark Side набрала наибольшее количество баллов.

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К слову, Blind Channel — вторая рок-команда на Евровидении 2021. Также на сцене конкурса выступит представитель Италии группа Maneskin. Хотя сравнивать коллективы не приходится, так как фины играют поп-рок, а итальянцы — альтернативу.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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