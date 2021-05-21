20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Греция выступала под четвертым номером, а представила страну певица Stefania с песней Last Dance. Смотрите выступление Греции на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Представительница Stefania спела достаточно хорошо, несмотря на сложную постановку. Номер в целом выглядел ярко и красиво. Однако возникает ощущение, что мы это уже видели. Речь идет о номере Сергея Лазарева, который представлял Россию на Евровидении в 2015. Он тогда занял третье место, может Греция решила воспользоваться проверенной формулой: зажигательная песня плюс постановка с хромакеем.

Что известно о Stefania на Евровидении

Stefania — нидерландская певица, которая имеет греческие корни. Еще в 2016 году на детском Евровидении Stefania представляла Нидерланды.

В 2020 году певица должна была представлять Грецию на Евровидении с песней Superg!rl, однако конкурс тогда отменили.

Позже вещатель ERT сообщил, что оставляет за Stefania право представлять Грецию на Евровидении 2021.

Подготовкой артистки к конкурсу занималась греческая компания Dream Team, которая ранее сотрудничала с Фаридом Маммедовым (2 место), Димой Биланом, (2 и 1 место), Еленой Папаризу (1 место) и многими другими.

Stefania записала пять треков, из которых комиссия ERT выбрала одну — Last Dance.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.