20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Исландия выступала под номером восемь, а представила страну группа Daði og Gagnamagnið с песней 10 Years. Смотрите выступление Исландии на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Справедливости ради, зрители в прямом эфире Евровидения смотрели не живое выступление группы Daði og Gagnamagnið, а запись с репетиции, которая проходила 13 мая.

Дело в том, что накануне второго полуфинала, 19 мая, один из участников группы заболел коронавирусом. Поэтому всю делегацию Исландии отправили на самоизоляцию, они пребывают под наблюдением медиков.

Европейский вещательный союз принял решение, что в полуфинале будет использоваться резервное видео, которое было записано на репетиции 13 мая. Если группа Daði og Gagnamagnið пройдет в финал конкурса, а букмекеры в этом уверенны, то их живое выступление в прямом эфире под большим вопросом.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.