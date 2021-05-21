В Роттердаме состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Кроме ярких номеров участники мероприятия поражали неординарными концертными нарядами.

Кто-то для выступления на сцене Ahoy Arena выбрал откровенное платье со стразами, а кто-то ограничился скромным костюмом.

За лучший наряд второго полуфинала Евровидения 2021 — голосуйте на Фактах ICTV.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 будут соревноваться 26 стран. Первая десятка финалистов стала известна 18 мая. Среди них есть и представитель Украины — электро-фолк группа Go-A. Победителя международного песенного конкурса мы узнаем в субботу, 22 мая.

Кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.