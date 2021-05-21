20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Латвия выступала под 15-м номером, а представляла страну певица Samanta Tina с песней The Moon is Rising.

Выступление Латвии на Евровидении 2021 смотрите прямо сейчас на Фактах ICTV.

Samanta Tina на сцене в Роттердаме появилась в длинном зеленом платье. Яркий номер певицы дополнили три бэк-вокалистки.

Во время конкурсного выступления участница из Латвии чувствовала достаточно уверенно и дерзко.

Свою конкурсную песню Samanta Tina посвятила всем женщинам. Представительница Латвии подчеркнула, что каждая женщина — королева.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финале Евровидения автоматически оказались участники стран-основательниц конкурса. Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.