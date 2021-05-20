Сегодня, 20 мая, в Роттердаме пройдет второй полуфинал Евровидения 2021. На сцене Ahoy Arena свои выступления представят 17 стран.

Во сколько начинается Евровидение 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Международный песенный конкурс начнется в 22.00 по киевскому времени. После выступлений всех участников ведущие мероприятия объявят имена еще десяти финалистов.

Всего в финале Евровидения 2021 будут соревноваться 26 стран. Победителя мы узнаем в субботу, 22 мая.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2021

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах СТБ и UΛ Первый.

В интернете песенный конкурс будет транслироваться на официальном сайте СТБ (stb.ua).