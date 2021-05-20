PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Во сколько начинается Евровидение 2021

Во сколько начинается Евровидение 2021

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме пройдет второй полуфинал Евровидения 2021. На сцене Ahoy Arena свои выступления представят 17 стран.

Во сколько начинается Евровидение 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Читайте
Евровидение 2021: участники и песни второго полуфинала

Международный песенный конкурс начнется в 22.00 по киевскому времени. После выступлений всех участников ведущие мероприятия объявят имена еще десяти финалистов.

Всего в финале Евровидения 2021 будут соревноваться 26 стран. Победителя мы узнаем в субботу, 22 мая.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2021

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на двух украинских телеканалах СТБ и UΛ Первый.

В интернете песенный конкурс будет транслироваться на официальном сайте СТБ (stb.ua).

Фото: Eurovision

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка