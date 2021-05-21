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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Польша на Евровидении 2021: яркое выступление Rafal во втором полуфинале

Польша на Евровидении

В Роттердаме 20 мая состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Польша выступала под шестым номером, а представлял страну певец Rafal с песней The Ride.

Выступление Польши на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

На сцене Ahoy Arena представитель Польши появился в черном костюме и очках. Его конкурсный номер дополнила ритмическая хореография и яркие спецэффекты.

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Композиция певца The Ride посвящена целеустремленности. Rafal подчеркивает, что все начатое следует доводить до конца.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021 в финал попало десять стран. В частности, и представитель Украины группа Go-A, которая выступала в Роттердаме с украиноязычной песней Шум.

Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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