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Валентина Чорна |

Португалия на Евровидении 2021: джазовый вайб от группы The Black Mamba

Португалия на Евровидении 2021

20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Португалия выступала под 12-м номером, а представила страну группа The Black Mamba с песней Love Is On My Side.

Смотрите выступление Португалии на Евровидении 2021 прямо сейчас на Фактах ICTV.

Участники группы The Black Mamba на сцене Евровидения 2021 появились в классических черных костюмах. Коллектив из Португалии запомнился публике сильными вокальными данными.

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Конкурсную песню написал солист группы. Стоит отметить, что представители Португалии впервые на Евровидении исполнили песню полностью на английском языке.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финале Евровидения автоматически оказались участники стран-основательниц конкурса. Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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