20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Португалия выступала под 12-м номером, а представила страну группа The Black Mamba с песней Love Is On My Side.

Смотрите выступление Португалии на Евровидении 2021 прямо сейчас на Фактах ICTV.

Участники группы The Black Mamba на сцене Евровидения 2021 появились в классических черных костюмах. Коллектив из Португалии запомнился публике сильными вокальными данными.

Конкурсную песню написал солист группы. Стоит отметить, что представители Португалии впервые на Евровидении исполнили песню полностью на английском языке.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финале Евровидения автоматически оказались участники стран-основательниц конкурса. Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.