В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Мероприятие открывала участница из Сан-Марино. Певица Senhit на сцене Ahoy Arena в Роттердаме исполнила песню Adrenalina.

Выступление Сан-Марино на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Senhit зажгла сцену Евровидения своей хореографией и энергетикой.

Конкурсная композиция Adrenalina записана в дуэте с популярным американским рэпером Flo Rida.

— Я всегда ищу приключений, азарта, новых впечатлений и хочу жить на 360 градусов! Adrenalina удивительным образом сочетает в себе электро-поп изящное звучание традиционных музыкальных инструментов Эритреи, — отметила певица.

В международном прогнозе букмекеров представитель Сан-Марино занимает девятую позицию.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021 в финал попало десять стран. Среди них есть и представитель Украины электро-фолк группа Go-A.

Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.