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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Сербия на Евровидении 2021: дискотека в стиле 90-х от группы Hurricane

Сербия на Евровидении 2021

20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал Евровидения 2021. Сербия на песенном конкурсе выступала под девятым номером. Страну представляла группа Hurricane с песней Loco Loco.

Выступление Сербии на Евровидении 2021 — смотрите сейчас на Фактах ICTV.

Коллектив Hurricane возник в 2017 году, но получить популярность в Сербии им удалось лишь в 2020 году. Именно тогда они решили принять участие в Национальном отборе на Евровидение.

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На сцене Евровидения 2021 участники группы Hurricane появились в коротких платьях с белыми стразами. Конкурсный номер коллектива из Сербии выдался довольно зажигательным и ритмичным.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

В финал конкурса Евровидение 2021 уже попали десять стран, которые выступали в первом полуфинале. В частности, и представитель Украины группа Go-A, которая зажгла сцену в Роттердаме с украиноязычной песней Шум.

Подробнее о том, кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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