20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Швейцария выступала под номером шестнадцать, а представил страну Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. Смотрите выступление Швейцарии на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Gjon’s Tears точно приковал внимание еврофанов к своему выступлению. Если кто-то ожидал скучную балладу, то он явно ошибся. Вокал, постановка и атмосфера — в номере Gjon’s Tears сошлись все звезды.

Gjon’s Tears на Евровидении

Швейцарский вещатель сохранил за Гьоном право представлять страну на Евровидении 2021, так как в 2020-м конкурс отменили. Однако песню пришлось таки сменить.

Поиск новой конкурсной песни стартовал в начале ноября 2020 года. Для этого SRF провел ряд сессий по написанию песен с участием самого Gjon’s Tears и авторов из Швейцарии и других стран.

За полтора месяца было записано 20 композиций. Окончательное решение приняли две команды жюри.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.