Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021

Уже сегодня, 20 мая, в Роттердаме состоится второй полуфинал Евровидения 2021. Первый полуфинал был во вторник, 18 мая. Победителя мы узнаем в финале песенного конкурса — 22 мая.

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Прогнозы букмекеров после первого полуфинала изменились. По состоянию на 20 мая на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Италия, которую представит группа Maneskin — 21%.

На втором месте расположилась Мальта, которую будет представлять певица Destiny — 18%.

Третье место занимает исполнительница из Франции — Barbara Pravi — 16%.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, поднялась в таблице на пятую строчку. После выступления в первом полуфинале шансы коллектива на победу значительно увеличились — 9%.

Представитель Исландии опустился на шестую позицию — Daði og Gagnamagnið — 5%.

Далее следует Болгария — 5%. Кипр, Сан-Марино и Латвия — 2%.

На последней 33 ступени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.







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Где и во сколько смотреть второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидения 2021 состоится 20 мая. Начало в 22.00 по киевскому времени.

Трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на телеканале СТБ и UΛ Перший.

Детальнее о том, где посмотреть трансляцию Евровидения 2021 в интернете — читайте на Фактах ICTV.