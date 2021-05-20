Второй полуфинал Евровидения 2021 состоится 20 мая, в Роттердаме. Международный песенный конкурс начнется в 22.00 по киевскому времени.
Трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на телеканале СТБ (комментатор — Сергей Притула), а также на телеканале UΛ Перший (комментирует конкурс Тимур Мирошниченко).
Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 в интернете можно будет посмотреть на официальном сайте СТБ (stb.ua).
Во втором полуфинале Евровидения 2021 примут участие 17 стран, из которых по результатам голосования в финал пройдут только 10.
Порядок выступлений участников во втором полуфинале Евровидения 2021:
- Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)
- Эстония (Uku Suviste — The Lucky One)
- Чешская Республика (Benny Cristo — omaga)
- Греция (Stefania — Last Dance)
- Австрия (Vincent Bueno — Amen)
- Польша (RAFAŁ — The Ride)
- Молдова (Natalia Gordienko — Sugar)
- Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
- Сербия (Hurricane — Loco Loco)
- Грузия (Tornike Kipiani — You)
- Албания (Anxhela Peristeri — Karma)
- Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side)
- Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old)
- Финляндия (Blind Channel — Dark Side)
- Латвия (Samanta Tina — The Moon is Rising)
- Швейцария (Gjon’s Tears — Tout l’Univers)
- Дания (Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden)
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Песни участников второго полуфинала Евровидения 2021
Кто прошел в финал Евровидения 2021
В финале Евровидения 2021 выступят 26 стран. По правилам конкурса автоматически в финал проходят 5 стран-организаторов Евровидения и страна победитель прошлого года. Другие 20 стран определяются результатами голосования в первом и втором полуфинале. Кто примет участие в финале Евровидения 2021, смотрите в нашем материале.