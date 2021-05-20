Уже 20 мая состоится второй полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021, который пройдет в Роттердаме. В нем выступят 17 участников.

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Порядок выступлений стран традиционно определен жеребьевкой. В Украине онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на СТБ и UA: Первый.

Какие песни будут исполнять представители стран во втором полуфинале — смотрите на Фактах ICTV.

Senhit — Adrenalina (Сан-Марино)

Uku Suviste — The Lucky One (Эстония)

Benny Cristo — Omaga (Чехия)

Stefania — Last Dance (Греция)

Vincent Bueno — Amen (Австрия)

Rafal — The Ride (Польша)

Natalia Gordienko — Sugar (Молдова)

Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Исландия)

Hurricane — Loco Loco (Сербия)

Tornike Kipiani — You (Грузия)

Anxhela Peristeri — Karma (Албания)

The Black Mamba — Love Is On My Side (Португалия)

Victoria — Growing Up Is Getting Old (Болгария)

Blind Channel — Dark Side (Финляндия)

Samanta Tina — The Moon is Rising (Латвия)

Gjon’s Tears — Tout l’Univers (Швейцария)

Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden (Дания)

Песни участников первого полуфинала Евровидения 2021

В Роттердаме уже официально открыли Евровидение 2021. Первый полуфинал состоится 18 мая, в котором выступит 16 участников. Украинская группа Go-A выйдет на сцену под 15-м номером.

Все песни первого полуфинала Евровидения 2021 собрали Факты ICTV.

Фото: Eurovision