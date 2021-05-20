Уже 20 мая состоится второй полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021, который пройдет в Роттердаме. В нем выступят 17 участников.
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Порядок выступлений стран традиционно определен жеребьевкой. В Украине онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно будет посмотреть на СТБ и UA: Первый.
Какие песни будут исполнять представители стран во втором полуфинале — смотрите на Фактах ICTV.
Senhit — Adrenalina (Сан-Марино)
Uku Suviste — The Lucky One (Эстония)
Benny Cristo — Omaga (Чехия)
Stefania — Last Dance (Греция)
Vincent Bueno — Amen (Австрия)
Rafal — The Ride (Польша)
Natalia Gordienko — Sugar (Молдова)
Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Исландия)
Hurricane — Loco Loco (Сербия)
Tornike Kipiani — You (Грузия)
Anxhela Peristeri — Karma (Албания)
The Black Mamba — Love Is On My Side (Португалия)
Victoria — Growing Up Is Getting Old (Болгария)
Blind Channel — Dark Side (Финляндия)
Samanta Tina — The Moon is Rising (Латвия)
Gjon’s Tears — Tout l’Univers (Швейцария)
Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden (Дания)
Песни участников первого полуфинала Евровидения 2021
В Роттердаме уже официально открыли Евровидение 2021. Первый полуфинал состоится 18 мая, в котором выступит 16 участников. Украинская группа Go-A выйдет на сцену под 15-м номером.
Все песни первого полуфинала Евровидения 2021 собрали Факты ICTV.
Фото: Eurovision