Украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала новый альбом Красное вино.

В новый сольник артистки вошло 15 треков, из них уже ранее известные — Девочки рулят, Ма, Vibe, Почуття, Если небеса. В альбоме мы можем услышать украиноязычные и русскоязычные песни с элементами английского и испанских языков.

По словам Каменских, это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой кружится голова.

— 15 таких разных и неповторимых треков, каждый из которых имеет свой уникальный характер и историю, особенные переживания и эмоции. Это альбом обо мне. Я дарю вам многогранность моих чувств. И надеюсь, каждая сможет найти в нем себя, — написала Настя.

Также певица подчеркнула, что под эти песни можно и веселится, и грустить, и мечтать, а также танцевать до утра.

Настя Каменских и Девочки рулят

Не так давно завершился первый сезон реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят, в который вошло 10 серий. Digital-реалити снимали в городе Тулум (Мексика), куда звезда отправилась со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой.

Ранее Каменских говорила, что для нее это не просто шоу, а настоящая жизнь. Будет ли продолжение реалити-шоу Девочки рулят — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Настя Каменських