Определился порядок выступлений участников в финале Евровидения 2021.

Жеребьевка проходила после второго полуфинала конкурса, когда стали известны имена всех финалистов конкурса.

Финал Евровидения 2021 будет проходить 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), старт трансляции на телеканале СТБ в 22.00 по киевскому времени.

В финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц по результатам двух полуфиналов. Автоматически в финал попадут также представители стран-основательниц: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Кроме того, в список финалистов сразу записывают и представителя страны, которая принимает конкурс. В 2021 году это представитель Нидерландов.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, выступала в первом полуфинале. По результатам голосования зрителей и судей, украинский коллектив попал в финал.

Порядок выступления участников первого полуфинала в финале:

Первая часть финала:

Израиль

Россия

Мальта

Кипр

Бельгия

Вторая часть финала:

Норвегия

Азербайджан

Литва

Швеция

Украина

Порядок выступления участников второго полуфинала в финале:

Первая половина финала:

Сербия

Албания

Исландия

Швейцария

Греция

Португалия

Вторая половина финала:

Болгария

Молдова

Сан Марино

Финляндия

Прогноз букмекеров на Евровидение 2021

По международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Страну представит группа Maneskin.

На втором месте расположилась Мальта, третье место — Франция.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021 находится на пятом месте.