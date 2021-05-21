Определился порядок выступлений участников в финале Евровидения 2021.
Жеребьевка проходила после второго полуфинала конкурса, когда стали известны имена всех финалистов конкурса.
Финал Евровидения 2021 будет проходить 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), старт трансляции на телеканале СТБ в 22.00 по киевскому времени.
В финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц по результатам двух полуфиналов. Автоматически в финал попадут также представители стран-основательниц: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Кроме того, в список финалистов сразу записывают и представителя страны, которая принимает конкурс. В 2021 году это представитель Нидерландов.
Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, выступала в первом полуфинале. По результатам голосования зрителей и судей, украинский коллектив попал в финал.
Порядок выступления участников первого полуфинала в финале:
Первая часть финала:
- Израиль
- Россия
- Мальта
- Кипр
- Бельгия
Вторая часть финала:
- Норвегия
- Азербайджан
- Литва
- Швеция
- Украина
Порядок выступления участников второго полуфинала в финале:
Первая половина финала:
- Сербия
- Албания
- Исландия
- Швейцария
- Греция
- Португалия
Вторая половина финала:
- Болгария
- Молдова
- Сан Марино
- Финляндия
Прогноз букмекеров на Евровидение 2021
По международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Страну представит группа Maneskin.
На втором месте расположилась Мальта, третье место — Франция.
Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021 находится на пятом месте.