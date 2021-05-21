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Євгенія Шапоренко |

Евровидение 2021: в какой части финала выступят страны-участницы

Евровидение 2021

Определился порядок выступлений участников в финале Евровидения 2021.

Жеребьевка проходила после второго полуфинала конкурса, когда стали известны имена всех финалистов конкурса.

Финал Евровидения 2021 будет проходить 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), старт трансляции на телеканале СТБ в 22.00 по киевскому времени.

В финал Евровидения проходят по 10 стран-участниц по результатам двух полуфиналов. Автоматически в финал попадут также представители стран-основательниц: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Кроме того, в список финалистов сразу записывают и представителя страны, которая принимает конкурс. В 2021 году это представитель Нидерландов.

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Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, выступала в первом полуфинале. По результатам голосования зрителей и судей, украинский коллектив попал в финал.

Порядок выступления участников первого полуфинала в финале:

Первая часть финала:

  • Израиль
  • Россия
  • Мальта
  • Кипр
  • Бельгия

Вторая часть финала:

  • Норвегия
  • Азербайджан
  • Литва
  • Швеция
  • Украина

Порядок выступления участников второго полуфинала в финале:

Первая половина финала:

  • Сербия
  • Албания
  • Исландия
  • Швейцария
  • Греция
  • Португалия

Вторая половина финала:

  • Болгария
  • Молдова
  • Сан Марино
  • Финляндия

Прогноз букмекеров на Евровидение 2021

По международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Страну представит группа Maneskin.

На втором месте расположилась Мальта, третье место — Франция.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021 находится на пятом месте.

Фото: Eurovision

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