20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. На мероприятии показали фрагмент выступления представителя Франции певицы Barbara Pravi с песней Voila.

Франция попала в ряд стран, которые автоматически оказываются в финале Евровидения 2021. Также в финале автоматически оказались представители Великобритании, Италии, Испании, Германии и Нидерландов.

Выступление представителя Франции на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

В основе композиции Voila лежит чувственная история переживаний и признаний артистки перед своим зрителем.

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Букмекеры прогнозируют певице третье место на песенном конкурсе.

Кто прошел в финал Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финале Евровидения автоматически оказались участники стран-основательниц конкурса. Кто прошел в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.