20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. На мероприятии показали фрагмент выступления представителя Франции певицы Barbara Pravi с песней Voila.
Франция попала в ряд стран, которые автоматически оказываются в финале Евровидения 2021. Также в финале автоматически оказались представители Великобритании, Италии, Испании, Германии и Нидерландов.
Выступление представителя Франции на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
В основе композиции Voila лежит чувственная история переживаний и признаний артистки перед своим зрителем.
Букмекеры прогнозируют певице третье место на песенном конкурсе.
Кто прошел в финал Евровидения 2021
По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.
Также в финале Евровидения автоматически оказались участники стран-основательниц конкурса. Кто прошел в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.