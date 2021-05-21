В Роттердаме завершился второй полуфинал Евровидения 2021. Всего в финал песенного конкурса, который пройдет 22 мая, вошло 26 стран.

С первого полуфинала прошли представители от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Со второго полуфинала участники от Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии.

Шесть стран попадает в финал Евровидения 2021 автоматически — это страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019 — Великобритания, Испания, Германия, Франция, Италия и Нидерланды.

Факты ICTV подготовили голосования и предлагают вам выбрать своего фаворита. У кого есть шансы победить на Евровидении 2021?

Прогноз букмекеров на Евровидение 2021

По международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Страну представит группа Maneskin.

На втором месте расположилась Мальта, третье место — Франция.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021 находится на пятом месте. Последнюю 33 ступень занимает Грузия.

Фото: Eurovision