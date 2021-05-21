В Роттердаме прошли два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2021. По их результатам сформировался полный список финалистов конкурса. В частности, в финале Евровидения выступит и украинская группа Go-A с песней Шум.
Кто прошел в финал Евровидения 2021 по результатам первого полуфинала 18 мая:
- Норвегия (TIX – Fallen Angel)
- Израиль (Eden Alene – Set Me Free)
- Россия (Manizha – Russian woman)
- Азербайджан (Efendi – Mata Hari)
- Мальта (Destiny – Je Me Casse)
- Литва (The Roop – Discoteque)
- Кипр (Елена Цагрина — El Diablo)
- Швеция (Tusse – Voices)
- Бельгия (Hooverphonic – The Wrong Place)
- Украина (Go-A – Shum)
Кто прошел в финал Евровидения 2021 по результатам второго полуфинала 20 мая:
- Албания (Anxhela Peristeri — Karma)
- Сербия (Hurricane — Loco Loco)
- Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old)
- Молдавия (Natalia Gordienko — Sugar)
- Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side)
- Исландия (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
- Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)
- Швейцария (Gjon’s — Tears Tout l’Univers)
- Греция (Stefania — Last Dance)
- Финляндия (Blind Channel — Dark Side)
Также на Евровидении 2021 в финал без участия в полуфиналах прошли страны-организаторы: Великобритания (James Newman – Embers), Испания (Blas Cantó — Voy A Quedarme), Германия (Jendrik — I Don’t Feel Hate), Франция (Barbara Pravi — Voila), Италия (Måneskin — Zitti E Buoni), а также страна-победитель Евровидения 2019 — Нидерланды (Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age).
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Финал конкурса Евровидение состоится 22 мая 2021. В нем примут участие 26 стран и по результатам судейского и зрительского голосования, будет определен победитель и страна, где состоится Евровидение 2022.
Трансляция песенного конкурса представлена на телеканалах СТБ и UΛ Перший. Также онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно посмотреть на сайте stb.ua.
Выступление Украины в первом полуфинале Евровидения 2021
В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 украинская группа Go-A выступила под 15-м номером. Музыкальный коллектив вышел на сцену с песней Шум.
Яркая графика, визуальные эффекты, хореография и зеленая шуба фронтвумен Екатерины Павленко гармонично дополнили конкурсный номер Go-A. Как Украина выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision