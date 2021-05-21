20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Испанию на конкурсе представляет Блас Канто с песней Voy a quedarme. Смотрите выступление Испании на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Как и многие другие участники Евровидения 2021, Бласу Канто должен был представлять Испанию на конкурсе в 2020 году, однако его отменили из-за пандемии.

Испанский вещатель RTVE сразу же предложил певцу представлять страну на Евровидении 2021. Бласу согласился и сразу принялся работать над новым материалом.

Конкурсную песню выбирали в Испании на нацотборе Destino Eurovisión. Бласу Канто презентовал два трека: Memoria и Voy a quedarme. Выбор зрителей пал на балладу Voy a quedarme.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.