PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Испания на Евровидении: как Блас Канто растрогал зрителей балладой на родном языке

Испания на Евровидении 2021

20 мая состоялся второй полуфинал международного конкурса Евровидение 2021. Испанию на конкурсе представляет Блас Канто с песней Voy a quedarme. Смотрите выступление Испании на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Как и многие другие участники Евровидения 2021, Бласу Канто должен был представлять Испанию на конкурсе в 2020 году, однако его отменили из-за пандемии.

Читайте
Почему политика и Евровидение всегда рядом: интересные факты о конкурсе (ТЕСТ)

Испанский вещатель RTVE сразу же предложил певцу представлять страну на Евровидении 2021. Бласу согласился и сразу принялся работать над новым материалом.

Конкурсную песню выбирали в Испании на нацотборе Destino Eurovisión. Бласу Канто презентовал два трека: Memoria и Voy a quedarme. Выбор зрителей пал на балладу Voy a quedarme.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого полуфинала Евровидения 2021, который проходил 18 мая, в финал попали 10 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка