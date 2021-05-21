В Роттердаме продолжается 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2021. Украину на сцене Ahoy Arena в первом полуфинале представляла группа Go-A с полностью украиноязычной песней Шум.

Коллектив поразил интернациональную публику своим выступлением и прошел в финал конкурса. Видео с номером наших представителей уже четвертый день подряд возглавляет тренды YouTube.

Как отреагировали на выступление группы Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021 европейские журналисты — читайте на Фактах ICTV.

Британский журналист Deban Aderemi & William Lee Adams отметил, что песня представителя Украины на Евровидении 2021 является уникальной тем, что имеет украинские народные мотивы.

— Это хорошо — представить свой язык. Где вы еще услышите украинскую песню на радио Великобритании или Ирландии? Это круто, что миллионы людей по всему миру могут услышать и почувствовать силу украинского языка и эмоции от него, — поделились журналисты.

Aida Hollje из Германии заверила, что у нее не возникло никаких проблем с пониманием композиции Шум.

— Я считаю, что это очень круто, когда на Евровидении по первым аккордам можно понять, представитель какой страны стоит на сцене. Поэтому лично я за то, чтобы этника была и, таким образом, добавляла песне ее национального характера. В основе песни украинский фольклор, однако аранжировка современная и интонационная, — поделилась Aida Hollje.

По мнению Aleksandra Wąsek из Польши, песня Шум является одной из лучших песен Евровидения 2021 и она ярко выделяется среди других.

— Для меня эта песня очень похожа на те песни, что пели молодые девушки много лет назад. Прошлогодний Соловей мне показался типичной песней о любви тех древних времен. Сейчас я чувствую, что Шум больше о веселье, и возможно, она написана, чтобы забыть о ситуации с пандемией и создать вечеринку у себя дома. Чтобы освободить свою голову от пессимистических мыслей, — поделилась Aleksandra Wąsek.

Чешский телепродюсер Jan Bors уверен, что Украина попадет в первую десятку лидеров, так как выступление Go-A — это высокое качество.

— Евровидение дает шанс узнать о новых группах, и вот некоторые из них ты слушаешь на повторе. И я не только о песне Шум, а о всех треках этой группы. Они крутые! Для меня это точно мой личный победитель! — поделился Jan Bors.

Выступление Go-A в первом полуфинале Евровидения 2021

Представитель Украины на Евровидении 2021 группа Go-A успешно выступила в первом полуфинале под номером 15.

Коллектив зажег сцену в Роттердаме своей энергетикой и полностью украиноязычной песней Шум. А хореография и яркие спецэффекты гармонично дополнили конкурсный номер Go-A. Солистка Екатерина Павленко появилась на сцене в зеленой шубе, а другие участники группы — в белых костюмах. Кроме этого, в нарядах Go-A присутствовали украинские народные мотивы.

Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.