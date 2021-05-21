В Роттердаме отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021. 17 стран-участниц презентовали свои номера, но только 10 прошли в финал конкурса.

Этот прямой эфир прошел без представителя Исландии Daði og Gagnamagnið, так как один из участников группы заболел коронавирусом. Вещатель во время их выступления показал резервное видео, которое записали на репетиции группы 13 мая.

Выступления стран, которые попали в финал:

Senhit — Adrenalina (Сан-Марино)

Начинала Senhit свое выступление в массивном костюме и, судя по всему, он мешал ей петь более уверенно. Также с артисткой на сцене в середине номера появился известный американский рэпер Flo Rida. Несмотря на необычные костюмы певицы и хип-хоп вставку, песня звучала достаточно типично для Евровидения. Также артистка не забывала во время выступления постоянно обращаться к зрителям.

Stefania — Last Dance (Греция)

Представительница Stefania спела достаточно хорошо, несмотря на сложную постановку. Номер в целом выглядел ярко и красиво. Однако возникает ощущение, что мы это уже видели. Речь идет о номере Сергея Лазарева, который представлял Россию на Евровидении в 2015. Он тогда занял третье место, может Греция решила воспользоваться проверенной формулой: зажигательная песня плюс постановка с графикой на хромакее.

Natalia Gordienko — Sugar (Молдавия)

На протяжении всего выступления в микрофон было слышно громкое дыхание Natalia Gordienko, что отвлекало от номера. Однако в целом выступление получилось форматным и зажигательным. Певица танцевала на ровне с балетом и отлично вытягивала высокие ноты. Но опять же ощущение, что мы это уже видели. Номер сильно похож на выступление Ани Лорак. К слову, обеих певиц к конкурсу готовил российский артист Филипп Киркоров и спустя 10 лет мало что изменилось.

Daði og Gagnamagnið — 10 Years (Исландия)

Группу Daði og Gagnamagnið сложно оценивать, так как зрители видели репетицию коллектива. Однако видно, что даже там группа выкладывалась на полную. В целом их номер выглядел атмосферно и гармонично, вместе с хорошим вокалом и причудливыми танцами.

Hurricane — Loco Loco (Сербия)

Девушки из группы Hurricane показали, как нужно подрывать сцену конкурса. У них не было тяжелой графики или декораций. Если хореография не отличалась оригинальностью, то сильный вокал у девушек все компенсировал, хотя и в лидерах Евровидения букмекеры их пока не видят.

Анжела Перистери — Karma (Албания)

С самого начала номера стало понятно, что на сцене будет что-то мощное. Образ Анжелы Перистери сильно напоминал Beyonce лет пять-семь назад. Однако вопрос к ее вокалу и подаче абсолютно нет.

The Black Mamba — Love Is On My Side

Любителям джаза и ретро-музыки из США выступление группы точно понравится. Хотя и остальных оно не оставит без эмоции, так как номер в черно-белых тонах выглядел очень атмосферно и стильно. Однако спорный момент — сможет ли такая музыка собрать достаточно баллов.

Victoria — Growing Up Is Getting Old (Болгария)

Номер болгарской певицы, который она посвятила своей семье, получился ну очень уютным. Также стоит отметить, что Victoria достаточно хорошо спела.

Blind Channel — Dark Side (Финляндия)

Фины устроили настоящий шабаш на сцене конкурса. Парни из группы хорошо справились с вокальной частью. Однако без бунта не обошлось. Поэтому рокеры периодически мелькали с нецензурными жестами.

Gjon’s Tears — Tout l’Univers (Швейцария)

Gjon’s Tears точно приковал внимание еврофанов к своему выступлению. Если кто-то ожидал скучную балладу, то он явно ошибся. Вокал, постановка и атмосфера — в номере Gjon’s Tears сошлись все звезды.

Финалисты Евровидения 2021

По результатам первого и второго полуфиналов Евровидения 2021 в финал попали 20 конкурсантов.

Также в финал Евровидения автоматически попадают участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Кроме того, в финал сразу попадает участник от страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Кто попал в финал Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.