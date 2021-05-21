Экс-солистка группы НеАнгелы Виктория Смиюха начала сольную карьеру под псевдонимом Victoria. Певица презентовала свой первый трек Мы не ангелы.

Виктория призналась, что этой премьерой она начинает новый этап своей жизни и запускает процесс формирования собственного видения творчества.

Новая песня певицы очень напоминает стиль дуэта НеАнгелы. Более того, первый сольный трек певицы называется Мы не ангелы.

По словам Вики, коллектив навсегда останется частью ее души.

— Мой новый путь вымощен добрыми намерениями. Он ведет к любви и гармонии. Я была НеАнгелом по определению, но выбрала другую траекторию, — призналась Виктория Смеюха.

Группа НеАнгелы распалась

Украинская группа НеАнгелы распалась после 15 лет творческой карьеры. Причиной стало стремление солисток коллектива к сольной карьере.

Слава Каминская и Виктория Смеюха поблагодарили своего продюсера Юрию Никитина и отметили, что НеАнгелы — теперь уже история.

Слава Каминская также уже начала сольную карьеру. Недавно она представила трек под названием 911, который посвятила всем бывшим.

Фото: Виктория Смеюха