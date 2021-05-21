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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Выбрала другую траекторию: Вика из НеАнгелов представила первый сольный трек

Виктория Смеюха

Экс-солистка группы НеАнгелы Виктория Смиюха начала сольную карьеру под псевдонимом Victoria. Певица презентовала свой первый трек Мы не ангелы.

Виктория призналась, что этой премьерой она начинает новый этап своей жизни и запускает процесс формирования собственного видения творчества.

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Новая песня певицы очень напоминает стиль дуэта НеАнгелы. Более того, первый сольный трек певицы называется Мы не ангелы.

По словам Вики, коллектив навсегда останется частью ее души.

— Мой новый путь вымощен добрыми намерениями. Он ведет к любви и гармонии. Я была НеАнгелом по определению, но выбрала другую траекторию, — призналась Виктория Смеюха.

Группа НеАнгелы распалась

Украинская группа НеАнгелы распалась после 15 лет творческой карьеры. Причиной стало стремление солисток коллектива к сольной карьере.

Слава Каминская и Виктория Смеюха поблагодарили своего продюсера Юрию Никитина и отметили, что НеАнгелы — теперь уже история.

Слава Каминская также уже начала сольную карьеру. Недавно она представила трек под названием 911, который посвятила всем бывшим.

Фото: Виктория Смеюха

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