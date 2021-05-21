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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Италия, Франция или Мальта: прогноз букмекеров на Евровидение 2021

Евровидение

Вчера, 20 мая, Роттердаме прошел второй полуфинал Евровидения 2021. Первый полуфинал был во вторник, 18 мая. Финал песенного конкурса, в котором мы узнает победителя — 22 мая.

Прогнозы букмекеров после второго полуфинала изменились. По состоянию на 21 мая на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Италия. Страну представит группа Maneskin — 24%.

На втором месте расположилась Франция, которую будет представлять певица Barbara Pravi — 22%. 

Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny — 13%. Далее идет Швейцария — 9%.

Группа Go-A, которая представляет Украину на Евровидении 2021, находится в таблице на пятой строчке 9%.

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Представитель Исландии расположился на шестой позиции — Daði og Gagnamagnið — 6%.

Далее следует Финляндия — 3%. Португалия, Сан-Марино и Болгария —  2%.

На последней 26 ступени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Испания — менее 1%.

  • Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021
  • Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021
  • Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021
  • Прогноз букмекеров на Евровидение 2021: кто победит на Евровидении 2021
Италия, Франция или Мальта: прогноз букмекеров на Евровидение 2021 / 2 фотографии

Кто прошел в финал Евровидения 2021

В Роттердаме прошли два полуфинала 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021. Всего в финал прошло 26 стран.

С первого и второго полуфинала в финал попали 20 участников, также шесть стран попали в него без участия в полуфиналах — страны-организаторы и страна-победитель Евровидения 2019. Кто прошел в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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