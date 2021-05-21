Украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала новый клип на песню Красное вино.

Представленная видеоработа переносит зрителя в таинственную реальность, где певица танцует в полумраке. Артистка появляется в клипе в двух образах, и каждый из них по-своему привлекательный и манящий.

В клипе принимает участие только Настя Каменских.

— Это видео о ней — страстной, свободной и чувственной женщине. Той, которая есть внутри каждой из нас. Она — само воплощение желания. Ее танец пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен совладать. Она будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино, — написала артистка.

Режиссером видеоролика стала Тата Белинина.

Настя Каменских презентовала альбом

Артистка Настя Каменских презентовала новый альбом Красное вино. В сольник артистки вошло 15 треков.

По словам Насти, все песни в альбоме разные. Под них можно помечтать, погрустить, повеселиться или потанцевать до утра.

Фото: Настя Каменских