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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Я скрывал себя за маской юмора: Потап представил новый трек Ровно

Потап

Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) представил новый трек Ровно. Романтическая композиция вошла в сольный альбом артиста Без рекламы.

Потап признался, что песня Ровно является нетипичной для его репертуара. В этот раз певец решил показать себя настоящего, без масок и юмора.

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В основе лирической композиции лежат сильные мужские слова, посвященные любимой женщине.

— Вы знаете меня как веселого артиста. Но вы никогда не видели меня такого, какой я есть внутри. Я тщательно скрывал себя за маской юмора, успешного человека и экспериментатора.

Настоящего меня вы никогда не видели и не слышали. В этот раз я копнул глубже. В песне Ровно вы услышите меня настоящего и увидите таким, каким я есть внутри себя: любящим, понимающим и влюбленным, — поделился Потап.

Настя Каменских трогательно поздравила Потапа

Певица Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с Днем рождения. Она отметила, что очень гордится своим мужем.

По ее словам, у 40-летнего Потапа начинается новый, но очень интересный период жизни.

Фото: Потап

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