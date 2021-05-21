Украинский певец и продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) представил новый трек Ровно. Романтическая композиция вошла в сольный альбом артиста Без рекламы.

Потап признался, что песня Ровно является нетипичной для его репертуара. В этот раз певец решил показать себя настоящего, без масок и юмора.

В основе лирической композиции лежат сильные мужские слова, посвященные любимой женщине.

— Вы знаете меня как веселого артиста. Но вы никогда не видели меня такого, какой я есть внутри. Я тщательно скрывал себя за маской юмора, успешного человека и экспериментатора. Настоящего меня вы никогда не видели и не слышали. В этот раз я копнул глубже. В песне Ровно вы услышите меня настоящего и увидите таким, каким я есть внутри себя: любящим, понимающим и влюбленным, — поделился Потап.

Настя Каменских трогательно поздравила Потапа

Певица Настя Каменских трогательно поздравила Потапа с Днем рождения. Она отметила, что очень гордится своим мужем.

По ее словам, у 40-летнего Потапа начинается новый, но очень интересный период жизни.

Фото: Потап