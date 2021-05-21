В Роттердаме, 18 мая, прошел второй полуфинал Евровидения 2021. Как изменились ставки букмекеров — читайте на Фактах ICTV.

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 после второго полуфинала до сих пор лидирует представитель Италии — группа Maneskin — 21%. Столько же шансов на победу имеет исполнительница из Франции — Barbara Pravi.

На третьем месте расположилась Мальта, которую представила певица Destiny — 18%.

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После своего выступления во втором полуфинале Швейцария поднялась на четвертое место — 9%.

Пятерку лидеров закрывает украинская группа Go-A — 8%.

Далее идет Исландия — 6%, Финляндия — 3%, Болгария, Кипр, Сан-Марино, Португалия — 2%.

На последней 26 степени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Испания — менее 1%.







Как изменились ставки букмекеров после второго полуфинала Евровидения 2021 / 2 фотографии

Список финалистов Евровидения 2021

За победу в Евровидении 2021 будут соревноваться 26 стран. В финал автоматически попали участники стран-основательниц конкурса — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. А также представитель страны, которая принимает конкурс, а в 2021 году это Нидерланды.

Подробнее о том, кто попал в финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.