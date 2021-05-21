Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый альбом Жива і не залізна.
В новую работу музыкального коллектива вошло 10 треков, четыре из которых поклонники услышат впервые.
Также один сингл записан совместно с певцом Дмитрием Монатиком.
— Настал этот долгожданный день — выход альбома Жива і не залізна. Мы этого очень сильно ждали, — сказала фронтвумен группы Юлия Санина.
Она подчеркнула, что все песни в альбоме разные, и группе очень важно, чтобы они понравились поклонникам их творчества.
The Hardkiss перенесла концерт на НСК Олимпийский
В апреле The Hardkiss объявила, что переносит свой первый концерт на НСК Олимпийский. Он должен был состояться 29 мая. Причиной стало продление карантина в Киеве до 30 июня.
Юлия Санина сказала, что им важно сохранить атмосферу рок-концерта, поэтому его отложили более чем на год. Когда состоится концерт The Hardkiss на НСК Олимпийском — читайте на Фактах ICTV.