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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Жива і не залізна: The Hardkiss представили новый альбом

Жива і не залізна: The Hardkiss представили новый альбом

Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый альбом Жива і не залізна.

В новую работу музыкального коллектива вошло 10 треков, четыре из которых поклонники услышат впервые.

Также один сингл записан совместно с певцом Дмитрием Монатиком.

— Настал этот долгожданный день — выход альбома Жива і не залізна. Мы этого очень сильно ждали, — сказала фронтвумен группы Юлия Санина.

Она подчеркнула, что все песни в альбоме разные, и группе очень важно, чтобы они понравились поклонникам их творчества.

The Hardkiss перенесла концерт на НСК Олимпийский

В апреле The Hardkiss объявила, что переносит свой первый концерт на НСК Олимпийский. Он должен был состояться 29 мая. Причиной стало продление карантина в Киеве до 30 июня.

Юлия Санина сказала, что им важно сохранить атмосферу рок-концерта, поэтому его отложили более чем на год. Когда состоится концерт The Hardkiss на НСК Олимпийском — читайте на Фактах ICTV.

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