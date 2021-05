22 мая в Роттердаме состоялся финал 65-го песенного конкурса Евровидение 2021. Азербайджан выступил под 21-м номером, а представила страну певица Efendi с песней Mata Hari.

На сцене Ahoy Arena представительница Азербайджана предстала в черном мини-платье, украшенном камнями. Известно, что одна из участниц балета — украинский хореограф Аделина Дели.

Концертный номер Efendi вышел довольно зрелищным — яркие спецэффекты, огонь и прекрасная хореография не только от балета, но и от представительницы Азербайджана.

Mata Hari — Efendi: текст песни Азербайджана на Евровидении 2021

I’m a godless spy

I’ma spy, I uncover

All of your secrets, I want them

There’s no stopping me now

I’m a liar

Playing the game of desire

Ain’t gonna leave no survivors

Would you fall for me now?

Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da men, yanan da men, yaman da men

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Undercover

I am a dangerous lover

Drinking my poisonous water

And you’re under my spell

Mesmerizing

Moving my hips, you are trying

You can’t resist, try to fight it

Got a story to tell

Just like Cleopatra (Aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

Yalan da men, yanan da men, yaman da men

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Just like Cleopatra

Let’s start a fire (Shh)

Let’s go

Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari

Mata Hari — Efendi: перевод песни Азербайджана на Евровидении 2021

Я безбожная шпионка,

я шпионка, я раскрываю

все твои секреты, я хочу их заполучить.

Меня теперь не остановить.

Я лгунья,

ведущая игру в желание.

Никого не оставлю в живых.

Теперь ты бы на меня запал?

Как Клеопатра (Аа-аа)

с армией любовников.

Я начинаю пожар.

Я лгу, я пылаю, я — зло.

Ма-Ма-Ма-Мата Хари

Мата Хари

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма) Ма-Ма-Ма-Мата Хари.

Мата Хари

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

Мата Хари

Под прикрытием

я опасная любовница.

Выпей моей отравленной воды,

и ты под моими чарам.

Завораживающе

качаю бедрами; ты пытаешься,

но не можешь сопротивляться, пытаешься бороться,

но тебе есть что рассказать.

Как Клеопатра (Аа-аа)

с армией любовников.

Я начинаю пожар.

Я лгу, я пылаю, я — зло.

Ма-Ма-Ма-Мата Хари

Мата Хари

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма) Ма-Ма-Ма-Мата Хари.

Мата Хари

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

(Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма)

Мата Хари

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма,

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма,

как Клеопатра.

Устроим пожар (Шш),

давай.

Ма-ма-ма-ма, Мата Хари

Ма-ма-ма-ма, ма-ма-ма-ма, Мата Хари

Мата Хари.

Финал Евровидения 2021

Сегодня в Роттердаме — финал Евровидения 2021. 26 стран-участниц борются за победу и возможность получить хрустальный микрофон.

Среди них — украинская группа Go-A с песней Шум. Букмекеры прогнозируют им попадание в пятерку. Мы писали, где смотреть онлайн финал Евровидения 2021.

Фото: Eurovision