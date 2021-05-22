FAVBET: Украина — четвертый фаворит на победу в Евровидении

Песенный конкурс Евровидение — событие европейского масштаба, за которым следят даже те, кому не близка современная музыка. Потому что где еще можно болеть за свою страну и приобщиться к выбору победителя?

Украину представляет группа Go-A. До начала Евровидения Украина не входила в топ-10 возможных победителей, но в полуфинале Go-A наделали шума и настолько поразили европейских зрителей и экспертов, которые сейчас их считают четвертым фаворитом на победу.

Тройка претендентов на победу от FAVBET: Италия, Франция и Мальта.

Наибольшие шансы на победу у итальянской группы Maneskin с песней Zitti E Buoni. На втором месте — мальтийская певица Destiny с композицией Je Me Casse.

Также в тройке лидеров — французская певица Барбара Прави, которая будет выступать с песней Voila.

Среди них стоит особо отметить итальянцев, ведь не так часто рок-песня имеет реальные шансы на победу в поп-конкурсе.

Финал конкурса Евровидение 2021 состоится в эту субботу 22 мая в Роттердаме на Ahoy Arena. Будь внутри Евровидения и болей за Украину с FAVBET.

Go-A в финале Евровидения 2021

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме состоялось большое музыкальное событие — первый полуфинал Евровидение 2021. По итогам конкурса группа Go-A от Украины прошла в финал.

На странице в Instagram участники коллектива поблагодарили своих поклонников за поддержку и веру в них. Кроме этого, Go-A обнародовала эмоциональное видео со своей реакцией на результаты голосования.

Фото: Eurovision