Трансляцию финала Евровидения 2021, который пройдет 22 мая, можно будет посмотреть на телеканале СТБ, где комментатором будет Сергей Притула, и на телеканале UΛ Перший, где комментатор — Тимур Мирошниченко. Начало в 22.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию Евровидения 2021 в интернете можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала СТБ (stb.ua).

В финале Евровидения 2021 будут выступать 26 стран-участников: Кипр, Албания, Израиль, Бельгия, Россия, Мальта, Португалия, Сербия, Велика Британия, Греция, Швейцария, Исландия, Испания, Молдова, Германия, Финляндия, Болгария, Литва, Украина, Франция, Азербайджан, Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция, Сан-Марино.

Украина выступит под 19-м номером.

В финале песенного конкурса за участников смогут проголосовать 26 стран. Также к полученным голосам от зрителей прибавятся баллы от жюри. Результаты голосования национального жюри Украины объявит певица Tayanna.

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После выступления всех участников в Роттердаме объявят победителя. Также известно, что победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс не выступит на сцене песенного конкурса из-за положительного теста на коронавирус.

Прогноз букмекеров на Евровидение 2021

По состоянию на 21 мая по международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 лидирует Италия. Далее идет Франция, Мальта и Швейцария.

Группа Go-A, которая представляет Украину на песенном конкурсе, расположилась на пятой ступени.

Последнюю 26 ступень с наименьшим показателем букмекеров занимает Испания.

Фото: Eurovision