22 мая прошел финал международного конкурса Евровидение 2021. Финляндия выступила под 16-м номером, а представила страну группа Blind Channel с песней Dark Side.

Смотрите онлайн выступление Финляндии в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

Фины устроили настоящий шабаш на сцене конкурса. Парни из группы хорошо справились с вокальной частью. Однако без бунта не обошлось. Поэтому рокеры периодически мелькали с нецензурными жестами.

Blind Channel на Евровидении

В начале 2021 года в Финляндии проходил нацотобор на Евровидение. По его результатам среди семи финалистов лучшими оказались ребята из группы Blind Channel. Их песня Dark Side набрала наибольшее количество баллов.

К слову, Blind Channel — вторая рок-команда на Евровидении 2021. Также на сцене конкурса выступит представитель Италии группа Maneskin. Хотя сравнивать коллективы не приходится, так как фины играют поп-рок, а итальянцы — альтернативу.

Blind Channel — Dark Side: текст песни Финляндии на Евровидении 2021

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks, all drinks on me

Just another night in my pitch black paradise

Don’t wanna cry, so I gotta get paralyzed

My body is my weapon, so I keep it loaded

‘Til I’m all over the place like my head exploded

Don’t waste your prayers, they can’t save us

Lifestyles of the sick and dangerous

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Likе the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that lifе on the dark side

Life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks, all drinks on me

I’m in a cave of man-made misery

Digging a grave for myself and my enemies

Of all the dark things that keep me wasted

You’re the sweetest I’ve ever tasted

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Like the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Life on the dark side

Just another night in my pitch black paradise

Don’t wanna cry so I gotta get paralyzed

Don’t waste your prayers, they can’t save us

Lifestyles of the sick and dangerous

Put your middle fingers up

Take a shot, throw it up and don’t stop

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Like the 27 Club, headshot

We don’t wanna grow up

I’m, I’m, I’m living that life on the dark side

Life on the dark side

Every psycho in the scene

Hands up and follow me saying

Empire of the freaks

All drinks on me

Blind Channel — Dark Side: перевод песни Финляндии на Евровидении 2021

Поднимите вверх средний палец,

Попробуйте, сделайте это и не прекращайте,

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне

Каждый псих на сцене,

Руки вверх и повторяйте за мной:

Империя фриков, все напитки за мой счет.

Еще одна ночь в беспросветно темном раю,

Не хочу плакать, так что меня парализует,

Моё тело — оружие, поэтому оно всегда заряжено,

Пока меня не разорвет на части, словно голова взорвалась.

Не трать время на молитвы, они нас не спасут,

Наш стиль жизнь — выбор больных и опасных.

Поднимите вверх средний палец,

Попробуйте, сделайте это и не прекращайте,

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне.

Как в клубе 27, выстрел в голову,

Мы не хотим вырастать.

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне,

Жизнь на темной стороне.

Каждый псих на сцене,

Руки вверх и повторяйте за мной:

Империя фриков, все напитки за мой счет.

Я в пещере страданий, созданных человеческими руками,

Копаю могилу для себя и своих врагов.

Из всего темного, что уничтожает меня,

Ты самое сладкое, что я пробовал.

Поднимите вверх средний палец,

Попробуйте, сделайте это и не прекращайте,

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне.

Как в клубе 27, выстрел в голову,

Мы не хотим вырастать.

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне,

Жизнь на темной стороне.

Еще одна ночь в беспросветно темном раю,

Не хочу плакать, так что меня парализует,

Не трать время на молитвы, они нас не спасут,

Наш стиль жизнь — выбор больных и опасных.

Поднимите вверх средний палец,

Попробуйте, сделайте это и не прекращайте,

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне.

Как в клубе 27, выстрел в голову,

Мы не хотим вырастать.

Я, я, я проживаю эту жизнь на темной стороне,

Жизнь на темной стороне.

Каждый псих на сцене,

Руки вверх и повторяйте за мной:

Империя фриков,

Все напитки за мой счет.

Где смотреть онлайн финал Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера покажут 26 стран. Украину на сцене в Роттердаме представила группа Go-A с полностью украиноязычной песней Шум.

Где смотреть онлайн финал Евровидения 2021 — читайте на Фактах ICTV.