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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Go-A разрывает Spotify: группа почти во всех странах Европы №1 в трендах

Go-A разрывает Spotify: группа почти во всех странах Европы №1 в трендах

Песня украинской группы Go-A Шум (Shum) взлетела в тренды стриминг-сервиса Spotify. В больше части Европы трек Shum находится на первом месте.

Так, песня украинских представителей на Евровидении 2021 Shum пребывает на первом месте в Исландии, Швеции, Дании, Литве и других странах.

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В мировых трендах Spotify украинская песня на пятом месте.

  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
  • Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify
Go-A разрывает Spotify: группа почти во всех странах Европы №1 в трендах / 6 фотографий

Go-A на Евровидении

Украинская группа Go-A выступала в первом полуфинале Евровидения 2021 18 мая. По его итогам группа прошла в финал, в котором под 19-м номером будет представлять страну.

Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision, Depositphotos

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