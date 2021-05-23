Песня Go-A Шум (Shum) для Евровидения 2021 в трендах Spotify

Песня украинской группы Go-A Шум (Shum) взлетела в тренды стриминг-сервиса Spotify. В больше части Европы трек Shum находится на первом месте.

Так, песня украинских представителей на Евровидении 2021 Shum пребывает на первом месте в Исландии, Швеции, Дании, Литве и других странах.

В мировых трендах Spotify украинская песня на пятом месте.























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Go-A на Евровидении

Украинская группа Go-A выступала в первом полуфинале Евровидения 2021 18 мая. По его итогам группа прошла в финал, в котором под 19-м номером будет представлять страну.

Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.