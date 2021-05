22 мая прошел финал международного конкурса Евровидение 2021. Греция выступила под десятым номером, а представила страну певица Stefania с песней Last Dance.

Смотрите онлайн выступление Греции в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

Представительница Stefania спела достаточно хорошо, несмотря на сложную постановку. Номер в целом выглядел ярко и красиво.

Однако возникает ощущение, что мы это уже видели. Речь идет о номере Сергея Лазарева, который представлял Россию на Евровидении в 2015. Он тогда занял третье место, может Греция решила воспользоваться проверенной формулой: зажигательная песня плюс постановка с хромакеем.

Что известно о Stefania на Евровидении

Stefania — нидерландская певица, которая имеет греческие корни. Еще в 2016 году на детском Евровидении Stefania представляла Нидерланды.

В 2020 году певица должна была представлять Грецию на Евровидении с песней Superg!rl, однако конкурс тогда отменили.

Позже вещатель ERT сообщил, что оставляет за Stefania право представлять Грецию на Евровидении 2021.

Подготовкой артистки к конкурсу занималась греческая компания Dream Team, которая ранее сотрудничала с Фаридом Маммедовым (2 место), Димой Биланом, (2 и 1 место), Еленой Папаризу (1 место) и многими другими.

Stefania записала пять треков, из которых комиссия ERT выбрала одну — Last Dance.

Stefania — Last Dance: текст песни Греции на Евровидении 2021

My heart was born a radical

Electric and dynamical

I never listened to the remedies

But no forevers, no eternities

Holding on beyond the night

For a shadow that feels right

Holding on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

If our hearts are hanging on a wire

Let’s forget the world below and dance until the end

Let’s dancе

Our last dance

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Lеt’s dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

Oh-oh-oh-ooh-ooh-ooh

My heart was born in neon lights

Floating in space like satellites

Looking for signs of life tonight

As we collide in black and white

Holdin’ on beyond the night

For a shadow that feels right

Holdin’ on beyond the night to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Let’s dance

Oh, last dance

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Let’s dance

Oh-oh-oh-ooh-ooh

Oh-woah-woah-ooh

This ain’t our last dance

Take a deeper breath before we touch

Running out of time, let’s use it up

And hold me before the morning comes

Let’s dance

Oh-oh

A rockin’ romance

This ain’t our last dance

Let’s dance

Stefania — Last Dance: перевод песни Греции на Евровидении 2021

Моё сердце от рождения непримиримое,

Воспламеняющееся и энергичное.

Я никогда не верила в спасительные пилюли,

Никаких “Навсегда”, никаких “Навечно”.

Я сквозь ночь протягиваю руки

К тени, в которой приятно,

Сквозь ночь протягиваю руки к тебе.

Если наши грёзы сотканы из огня,

Я бы отдала жизнь, чтобы эта мечта снова стала явью.

Если наши сердца висят на волоске,

Давай забудем о целом мире, что под нами, и будем танцевать до самого конца.

Давай станцуем

Наш последний танец.

Шаткий роман…

Это не последний наш танец.

Давай станцуем,

О-оу,

Оу-уоу,

О-оу…

Моё сердце родилось среди неоновых огней,

Парящих в открытом космосе, словно спутники.

Этой ночью мы ищем признаки жизни,

Врезаясь друг в друга в монохроме.

Я сквозь ночь протягиваю руки

К тени, в которой приятно,

Сквозь ночь протягиваю руки к тебе.

Если наши грёзы сотканы из огня,

Я бы отдала жизнь, чтобы эта мечта снова стала явью.

Давай станцуем

Наш последний танец.

Шаткий роман…

Это не последний наш танец.

Давай станцуем,

О-оу,

Оу-уоу,

Это не последний наш танец.

Делаю глубокий вдох перед нашим прикосновением.

Наше время истекает, давай используем его по-максимуму!

Держи меня в объятиях до рассвета.

Давай станцуем,

Оу-оу.

Шаткий роман…

Это не последний наш танец.

Давай станцуем…

Где смотреть финал Евровидения 2021

Онлайн-трансляцию международного песенного конкурса Евровидение 2021 можно посмотреть на двух украинских телеканалах: СТБ и UΛ Первый. Комментаторами мероприятия стали Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.

