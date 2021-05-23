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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Кто прошел в финал Евровидения 2021 — список участников

евровидение 2021

В Роттердаме прошли два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2021. По их результатам сформировался полный список финалистов конкурса. В частности, в финале Евровидения выступит и украинская группа Go-A с песней Шум.

Кто прошел в финал Евровидения 2021 по результатам первого полуфинала 18 мая:

  • Норвегия (TIX – Fallen Angel)
  • Израиль (Eden Alene – Set Me Free)
  • Россия (Manizha – Russian woman)
  • Азербайджан (Efendi – Mata Hari)
  • Мальта (Destiny – Je Me Casse)
  • Литва (The Roop – Discoteque)
  • Кипр (Елена Цагрина — El Diablo)
  • Швеция (Tusse – Voices)
  • Бельгия (Hooverphonic – The Wrong Place)
  • Украина (Go-A – Shum)

Кто прошел в финал Евровидения 2021 по результатам второго полуфинала 20 мая:

  • Албания (Anxhela Peristeri — Karma)
  • Сербия (Hurricane — Loco Loco)
  • Болгария (Victoria — Growing Up Is Getting Old)
  • Молдавия (Natalia Gordienko — Sugar)
  • Португалия (The Black Mamba — Love Is On My Side)
  • Исландия  (Daði og Gagnamagnið — 10 Years)
  • Сан-Марино (Senhit — Adrenalina)
  • Швейцария (Gjon’s — Tears Tout l’Univers)
  • Греция (Stefania — Last Dance)
  • Финляндия (Blind Channel — Dark Side)

Также на Евровидении 2021 в финал без участия в полуфиналах прошли страны-организаторы: Великобритания (James Newman – Embers), Испания (Blas Cantó — Voy A Quedarme), Германия (Jendrik — I Don’t Feel Hate), Франция (Barbara Pravi — Voila), Италия (Måneskin — Zitti E Buoni), а также страна-победитель Евровидения 2019 — Нидерланды (Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age).

Читайте: Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2021

Финал конкурса Евровидение состоится 22 мая 2021. В нем примут участие 26 стран и по результатам судейского и зрительского голосования, будет определен победитель и страна, где состоится Евровидение 2022.

Трансляция песенного конкурса представлена на телеканалах СТБ и UΛ Перший. Также онлайн-трансляцию Евровидения 2021 можно посмотреть на сайте stb.ua.

Выступление Украины в первом полуфинале Евровидения 2021

В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение 2021 украинская группа Go-A выступила под 15-м номером. Музыкальный коллектив вышел на сцену с песней Шум.

Яркая графика, визуальные эффекты, хореография и зеленая шуба фронтвумен Екатерины Павленко гармонично дополнили конкурсный номер Go-A. Как Украина выступила на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

Читайте: Финал Евровидения 2021 смотреть онлайн: где и во сколько

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