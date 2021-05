22 мая состоялся финал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021. Исландия выступала под 12-м номером, а представила страну группа Daði og Gagnamagnið с песней 10 Years. Смотрите выступление Исландии на Евровидении 2021 прямо сейчас.

Справедливости ради, зрители в прямом эфире Евровидения смотрели не живое выступление группы Daði og Gagnamagnið, а запись с репетиции, которая проходила 13 мая.

Дело в том, что накануне второго полуфинала, 19 мая, один из участников группы заболел коронавирусом. Поэтому всю делегацию Исландии отправили на самоизоляцию, они пребывают под наблюдением медиков.

Европейский вещательный союз принял решение, что в полуфинале будет использоваться резервное видео, которое было записано на репетиции 13 мая.

По международным прогнозам букмекеров Исландия находится на шестом месте.

10 Years — Daði og Gagnamagnið: текст песни Исландии на Евровидении 2021

We’ve been together for a decade now

Still everyday I’m lovin’ you more

If I could do it all again

I’d probably do it all the same as before

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had felt your love

Everything about you I like

We started out so fast

Now we can take it slower

Love takes some timе

Takеs a little time, so take a littlе time

As it ages like wine

How does it keep getting better?

Everyday our love finds a new way to grow

The time we spend together

Hmm, simply feels good

We got a good thing going

And just when I thought that my heart was full

I found places that I never explored

You’re so fascinating

And I can’t remember the last time I was bored

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had had your love

I didn’t become myself before I met you

I don’t wanna know what would’ve happened

if I never had felt your love

Everything about you I like

How does it keep getting better?

Everyday our love finds a new way to grow

(Finds a new way to grow)

The time we spend together

Hmm, feels good

How does it keep getting better?

Every day our love finds a new way to grow

The time we spend together

Hmm, simply feels good

We got a good thing going.

10 Years — Daði og Gagnamagnið: перевод песни Исландии на Евровидении 2021

Мы были вместе уже целое десятилетие

И все еще каждый день я люблю тебя больше и больше

Если бы я мог повторить это все

Наверное, я бы сделал все также

Я не желаю знать, что случилось бы

Если бы у меня не было твоей любви

Если бы я не встретил тебя, я бы не стал собой

Я не желаю знать, что случилось бы

Если бы у меня не было твоей любви

Мне в тебе нравится все

У нас все началось так быстро

Теперь мы можем замедлиться

Но любви нужно время,

Ей нужно время, так что не торопись

Она стареет, как вино

Как все становится только лучше?

Каждый день наша любовь находит способ расти

Время, которое мы проводим вместе

Мм, просто замечательное

У нас все хорошо

И даже тогда, когда я думал, что мое сердце уже заполнено

Я нашел места, которые ещё не исследовал

Ты так очаровательна

И я не помню последний раз, когда скучал

Я не желаю знать, что случилось бы

Если бы у меня не было твоей любви

Если бы я не встретил тебя, я бы не стал собой

Я не желаю знать, что случилось бы

Если бы у меня не было твоей любви

Мне в тебе нравится все

Как все становится только лучше?

Каждый день наша любовь находит способ расти

(Находит способ расти)

Время, которое мы проводим вместе

Мм, замечательное

Как все становится только лучше?

Каждый день наша любовь находит способ расти

Время, которое мы проводим вместе

Мм, просто замечательное

У нас все хорошо.

