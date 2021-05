22 мая прошел финал международного конкурса Евровидение 2021. Израиль выступил под третьим номером, а представила страну певица Eden Alene с танцевальной песней Set Me Free.

Смотрите онлайн выступление Израиля в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

20-летняя певица Eden Alene начала вокальную карьеру в 2017 году после того, как победила на шоу X Factor. Впоследствии девушка выпустила первый сольный трек Better, а позже решила попробовать свои силы на Национальном отборе.

На сцене в Роттердаме Eden Alene появилась в белом наряде в окружении танцоров. На голове у исполнительницы корона из косы.

В завершении выступления исполнительница сняла белый пиджак и осталась в облегающем черном платье. Конкурсный номер Eden Alene получился динамичным и ярким. На фоне певицы виднеется яркая надпись Set Me Free.

Set Me Free — Eden Alene: текст песни Израиля на Евровидении 2021

Take a look what we’ve become

It’s been so long getting you out of my life

I feel so strong

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Feeling like in prison

Looking for the reason

I don’t wanna say goodbye

Feels like no tomorrow

Everywhere that I go

Babe I’m gonna lose my mind

Just another story

Tell me not to worry

Everything will be just fine

Used to be your treasure now I’m gone forever

Think I’m going back in time

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Life has been so easy

Used to call us cheesy

It was paradise in my bed so lonely

You’re the one and only

Hell, I know I paid my price

Clock is ticking tik-tak

Everything is chik-chak

And I don’t know what to do

People tell me honey

Yalla balaganim

One day dreams will become true

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I’ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

I’m so awesome, come and get some

What are we living for? (Oh)

I’m your reason, spicy season

Like we did before

Come let me take you higher and set the place on fire

Twenty twenty-one degrees

Feel my beating heart and

Set me free

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don’t let me down

Just set me free

Set Me Free — Eden Alene: перевод песни Израиля на Евровидении 2021

Освободи меня

Посмотри, во что мы превратились.

Я так долго не могла выкинуть тебя из своей жизни

Я чувствую себя такой сильной

Освободи меня

Почувствуй, как мое сердце бьется в совершенной гармонии.

Не подведи меня

Чувствую себя как в тюрьме

Ищу причину

Я не хочу прощаться

Такое чувство, что завтра не наступит

Куда бы я ни пошла

Детка, я сойду с ума.

Просто еще одна история

Скажи мне не волноваться

И что все будет хорошо.

Раньше я была твоим сокровищем, а теперь я ушла навсегда.

Думаю, я возвращаюсь в прошлое.

Освободи меня

Почувствуй, как мое сердце бьется в совершенной гармонии.

Не подведи меня

О, о, о я сделаю это сама,

О, о, о останови это безумие.

О, о, о я сделаю это сама,

О, о, о останови это безумие.

Жизнь была такой легкой

Обычно нас называли слащавыми,

Это был рай, когда в моей такой одинокой постели .

Ты был единственным и неповторимым,

Черт возьми, я знаю, что заплатила свою цену

Часы тикают тик-так,

Все быстрей,

И я не знаю, что делать.

Люди говорят мне «милая,

Всё наладится,

Однажды мечты станут реальностью»

Освободи меня

Почувствуй, как мое сердце бьется в совершенной гармонии.

Не подведи меня

О, о, о я сделаю это сама,

О, о, о останови это безумие.

О, о, о я сделаю это сама,

О, о, о останови это безумие.

Я такая классная, можешь узнать меня поближе,

Для чего мы живем? (О)

Я — твой смысл, как острая приправа,

Так же, как и раньше.

Давай, я помогу тебя ощутить этот кайф и поджечь это место

на 2021 градус.

Почувствуй мое бьющееся сердце и

Освободи меня.

Освободи меня

Почувствуй, как мое сердце бьется в совершенной гармонии.

Не подведи меня,

Освободи меня.

Почувствуй, как мое сердце бьется в совершенной гармонии.

Не подведи меня,

Просто освободи меня.

