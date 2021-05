В Роттердаме, 22 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение 2021. Представительница Мальты певица Destiny выступила под шестым номером с песней Je Me Casse. Смотрите онлайн выступление Мальты в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

18-летняя артистка изначально искала для конкурса песню, которая будет взрывать танцполы.

— Я искренне верю в эту песню. Она как напоминание женщинам об их независимости, напоминание о том, что нам не нужны мужчины, которые указывают нам, что делать, — отметила Destiny.

По международным прогнозам букмекеров Мальта находится на третем месте.

Je Me Casse — Destiny: текст песни Мальты на Евровидении 2021

Babe, are you hurtin’?

Are you alright?

You look like an angel that fell from the sky

And boy, you keep talkin’, massagin’ my ego

With your unoriginal pick-up line

(Hell no, what you gonna do?)

Hell no, I am not your honey

Hell no, I don’t want your money

Got it wrong, I ain’t into dummies

Nuh-uh-uh-uh

So baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it (Je me casse)

Je me casse

Je me casse

I’m not your baby

Boy, why you puttin’ that drink in my hand?

Think if I’m drunk then I’ll give you a chance?

Boy, you keep buying and complyin’, so stop tryin’

Not gonna give it up and changin’ my plans

(Hell no, what you gonna do?)

Hell no, I am not your honey

Hell no, I don’t want your money

Got it wrong, I ain’t into dummies

Nuh-uh-uh-uh

So baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it (Je me casse)

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it

Ladies, if you feel like flauntin’ tonight it’s alright, it’s alright

(Ladies) Ladies

(Listen to me) Listen and go right ahead

Show you’re shinin’

If you don’t get it

If you, if you don’t get it (Je me casse)

If you don’t get it

If you, if you

Excuse my French

Baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je, je, je me casse

I’m not your baby.

Je Me Casse — Destiny: перевод песни Мальты на Евровидении 2021

Малышка, ты прячешься? Не ушиблась?

Просто выглядишь, как ангел, упавший с неба.

Парень, продолжай говорить, потешь мое эго

своими заезженными подкатами.

Нет, черт возьми, я тебе не малышка,

нет, черт возьми, мне не нужны твои бабки.

Ты, видимо, не понял? Я не влюбляюсь в дурачков

Не-а.

Нет, милый, не дам тебе шанса.

Да, я слишком идеальна, чтобы быть настоящей, но тебе не достанусь,

если ты видишь кусочек моей кожи — это не приглашение,

я не твоя детка.

Я ухожу, я ухожу.

Если ты не понимаешь по-человечески, я ухожу.

Я ухожу, я ухожу,

я тебе не детка.

Парень, ты правда подливаешь мне снова?

Думаешь, если напьюсь, дам тебе шанс?

Парень, ты наливаешь, а потом ноешь, просто перестань,

я не собираюсь сдаваться и менять свои планы.

Нет, черт возьми, я тебе не малышка,

Нет, черт возьми, мне не нужны твои бабки.

Ты, видимо, не понял? Я не влюбляюсь в дурачков

Не-а.

Нет, милый, не дам тебе шанса.

Да, я слишком идеальна, чтобы быть настоящей, но тебе не достанусь,

если ты видишь кусочек моей кожи — это не приглашение,

я не твоя детка.

Я ухожу, я ухожу.

Если ты не понимаешь по-человечески, я ухожу.

Я ухожу, я ухожу,

я тебе не детка.

Девчонки, если вам хочется всех ошеломлять, это нормально.

Девчонки, слушайте меня,

послушайте и вперед, покажите, какие вы роскошные.

Если ты не понял, если, если ты не понял,

если ты не понял, если, если ты не понял.

Прости за мой французский!

Нет, милый, не дам тебе шанса.

Да, я слишком идеальна, чтобы быть настоящей, но тебе не достанусь,

если ты видишь кусочек моей кожи — это не приглашение,

я не твоя детка.

Я ухожу

Я, я, я ухожу

Я тебе не детка!