22 мая состоялся финал международного конкурса Евровидение 2021. Молдова выступала под номером четырнадцать, а представила страну певица Natalia Gordienko с песней Sugar. Смотрите онлайн выступление Молдовы в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

На протяжении всего выступления в микрофон было слышно громкое дыхание Natalia Gordienko, которое отвлекало от номера. Однако в целом выступление получилось форматным и зажигательным. Певица танцевала наравне с балетом и отлично вытягивала высокие ноты. Но опять же — ощущение, что мы это уже видели. Номер сильно похож на выступление Ани Лорак. К слову, обеих певиц к конкурсу готовил российский артист Филипп Киркоров, и спустя 10 лет мало что изменилось.

Финалисты Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера представляют 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.

Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.

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