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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2021

Go-A

Уже сегодня, 22 мая, в Роттердаме, состоится грандиозный финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Свои выступления на сцене Ahoy Arena продемонстрируют 26 стран-участниц.

Под каким номером будет выступать представитель Украины электро-фолк группа Go-A — смотрите на Фактах ICTV.

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В финале Евровидения 2021 Украина будет выступать во второй части конкурса. Коллектив Go-A выйдет на главную сцену Европы под 19-м номером.

Порядок выступлений всех финалистов определили организаторы конкурса с помощью жеребьевки. Она проходила после второго полуфинала, когда стали известны имена всех участников.

Евровидение 2021: под каким номером выступит Украины в финале

Прогноз букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 уверенно лидирует Италия, которую будет представлять группа Maneskin. Вторую позицию занимает певица Барбара Прави из Франции, а тройку лидеров замыкает представительница Мальты — Destiny.

Далее следуют представители Швейцарии и Украины. По прогнозам букмекеров они имеют одинаковые шансы для победы на Евровидении 2021.

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