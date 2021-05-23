22 мая в Роттердаме состоялся финал 65-го международного песенного конкурса Евровидение 2021. Украины выступала под 19-м номером, а представила страну группа группа Go-A с песней Шум. Смотрите выступление Украины на Евровидении 2021 прямо сейчас.

В основе номера, как и в тексте песни Шум, лежит пробуждение всего живого, призвание весны и начало чего-то нового.

Яркая графика, визуальные эффекты и хореография гармонично дополнили конкурсный номер Go-A.

Фронтвумен музыкального коллектива Екатерина Павленко предстала на сцене в зеленой шубе, которая несет в себе тонкий намек на народный элемент.

Сам трек Шум — это адаптация украинского обряда вождения Шума под современные реалии.

Стоит отметить, что впервые на сцене Евровидения прозвучала украиноязычная песня.

По международным прогнозам букмекеров Украина находится на четвертом месте.

Go-A — Шум: текст песни Украины на Евровидении 2021

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо, гуляти підемо

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили, весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Go-A — Шум: перевод песни Украины на Евровидении 2021

Весняночка, весняночка

Где ты зимовала?

В садике на кленочку

Рубашечку пряла

Там в лесу на юзлесе

Сова в дуду дует

Спою песню

Пусть она слышит

Заплетися, шуме, барвинком

Я тебе пою веснушку

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Приди, приди, весняночко

Да и не замешкайся

А мы выйдем на юлицу

Будем любить

Весняночко, паняночко

Загляни в окошко

Спели песню

Засветило солнце

Давай, давай заплетем шума

Заплетем, гулять пойдем

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, Сею, сею зелененькие

Заплетися, шуме, заплетися

Барвинком, шуме, застелись

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Весняночка, весняночка

Где ты зимовала?

В садике на кленочку

Рубашечку пряла

Ой в лесу на юзлесе

Сова в дуду дует

Спою песню

Пусть она слышит

Заплетися шуме барвинком

Я тебе пою веснушку

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Давай, давай наделали шума

Наделали, весну разбудили

Сею, сею, сею, сею конопелечки

Сею, сею, сею, сею зелененькие

Где смотреть финал Евровидения 2021

Сегодня, 22 мая, в 22.00 по киевскому времени в Роттердаме начался финал Евровидения 2021.

В финале выступит 26 участников. Мы писали где смотреть онлайн финал Евровидения 2021.

Фото: Eurovision