22 мая состоялся финал международного конкурса Евровидение 2021. Швейцария выступала под номером одиннадцать, а представил страну певец Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. Смотрите онлайн выступление Швейцарии в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.

Gjon’s Tears точно приковал внимание еврофанов к своему выступлению. Если кто-то ожидал скучную балладу, то он явно ошибся. Вокал, постановка и атмосфера — в номере Gjon’s Tears сошлись все звезды.

Gjon’s Tears на Евровидении

Швейцарский вещатель сохранил за Гьоном право представлять страну на Евровидении 2021, так как в 2020-м конкурс отменили. Однако песню пришлось таки сменить.

Поиск новой конкурсной песни стартовал в начале ноября 2020 года. Для этого SRF провел ряд сессий по написанию песен с участием самого Gjon’s Tears и авторов из Швейцарии и других стран.

За полтора месяца было записано 20 композиций. Окончательное решение приняли две команды жюри.

Текст песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Laisse le vent qui frôle

Sa main sur mon épaule

Le vide dans ma tête

Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline

Derrière un champ de ruines

Le moment de grandir

Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Que deviendront nos souffles

S’ils restent sur le bord?

Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Derrière mes paupières

Trouver de l’air

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles et des ressacs

Nous nous retrouvons au point d’impact

Comment soigner nos coeurs qui éclatent?

Tout l’univers

Перевод песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Я чувствую прикосновения ветра

На своем плече,

В голове пустота,

И негде спрятаться.

Рассвет угасает

Вдали за руинами,

Настало время вырасти

И отпустить тебя.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,

И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,

Я оказываюсь в самом эпицентре

Без тебя

Что произойдет,

Когда нам перестанет хватать воздуха?

Эта любовь выкручивает нам руки.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,

И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,

Я оказываюсь в самом эпицентре

Без тебя,

Закрыв глаза,

Пытаюсь дышать.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов и накатывающих волн,

Мы оказались в самом эпицентре.

Как вылечить сердца, которые разрываются?

Целая Вселенная…

Финалисты Евровидения 2021

В финале Евровидения 2021 свои номера представляют 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.

Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.

Все выступления финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.