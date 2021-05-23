22 мая состоялся финал международного конкурса Евровидение 2021. Швейцария выступала под номером одиннадцать, а представил страну певец Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. Смотрите онлайн выступление Швейцарии в финале Евровидения 2021 прямо сейчас.
Gjon’s Tears точно приковал внимание еврофанов к своему выступлению. Если кто-то ожидал скучную балладу, то он явно ошибся. Вокал, постановка и атмосфера — в номере Gjon’s Tears сошлись все звезды.
Gjon’s Tears на Евровидении
Швейцарский вещатель сохранил за Гьоном право представлять страну на Евровидении 2021, так как в 2020-м конкурс отменили. Однако песню пришлось таки сменить.
Поиск новой конкурсной песни стартовал в начале ноября 2020 года. Для этого SRF провел ряд сессий по написанию песен с участием самого Gjon’s Tears и авторов из Швейцарии и других стран.
За полтора месяца было записано 20 композиций. Окончательное решение приняли две команды жюри.
Текст песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers
Laisse le vent qui frôle
Sa main sur mon épaule
Le vide dans ma tête
Pas la moindre cachette
C’est l’aube qui décline
Derrière un champ de ruines
Le moment de grandir
Ne pas te retenir
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Que deviendront nos souffles
S’ils restent sur le bord?
Cet amour qui nous tord
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Derrière mes paupières
Trouver de l’air
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles et des ressacs
Nous nous retrouvons au point d’impact
Comment soigner nos coeurs qui éclatent?
Tout l’univers
Перевод песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers
Я чувствую прикосновения ветра
На своем плече,
В голове пустота,
И негде спрятаться.
Рассвет угасает
Вдали за руинами,
Настало время вырасти
И отпустить тебя.
Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,
И вижу, что эта боль сделала со мной.
Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,
Я оказываюсь в самом эпицентре
Без тебя
Что произойдет,
Когда нам перестанет хватать воздуха?
Эта любовь выкручивает нам руки.
Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,
И вижу, что эта боль сделала со мной.
Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,
Я оказываюсь в самом эпицентре
Без тебя,
Закрыв глаза,
Пытаюсь дышать.
Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов и накатывающих волн,
Мы оказались в самом эпицентре.
Как вылечить сердца, которые разрываются?
Целая Вселенная…
Финалисты Евровидения 2021
В финале Евровидения 2021 свои номера представляют 26 участников, в том числе украинская группа Go-A.
Некоторые из конкурсантов остановились на лаконичном выступлении, кто-то сосредоточился на сложном номере, а кто-то пытается создать уникальный вайб на сцене.
Все выступления финалистов Евровидения 2021 — смотрите на Фактах ICTV.